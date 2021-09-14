Факты ICTV — Выпуск 8:45 (14.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на утро имеем более три тысячи новых случаев Covid-19, а правительство ввело очередные карантинные правила; снова трагические новости с фронта — на передовой погиб украинский воин. Российские наемники 12 раз атаковали наши позиции; с экономикой страны не все так радужно, между положительной статистикой и реальностью — пропасть. Какая на самом деле финансовая ситуация в стране; переполох на украинском рынке авиаперевозок.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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