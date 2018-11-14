Факты ICTV – Выпуск 8:45 (14.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Волыни назревает бунт – люди готовы к радикальным действиям, чтобы власть наконец сделала дорогу; масштабный фестиваль оперного искусства стартовал во Львове; в рубрике Истории успеха непревзойденная певица Адель.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-14
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