Факты ICTV – Выпуск 8:45 (14.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Волыни назревает бунт – люди готовы к радикальным действиям, чтобы власть наконец сделала дорогу; масштабный фестиваль оперного искусства стартовал во Львове; в рубрике Истории успеха непревзойденная певица Адель.

Опубликовано Ноябрь, 14 в 10:00



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