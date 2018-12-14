Факты ICTV – Выпуск 8:45 (14.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за произвол в Азовском море – ЕС, в полном объеме, продлил действие санкций против России; отдали жизни и здоровья, чтобы уберечь человечество – сегодня чтим ликвидаторов Чернобыльской катастрофы; Украина продолжает засыпать снегом – непогода уже досталась западных областей. Не всюду можно свободно ехать.

Опубликовано Декабрь, 14 в 10:55



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