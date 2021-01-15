Факты ICTV — Выпуск 8:45 (15.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 1200 аварий за сутки. Непогода бушует в семи областях и Киеве; растет количество госпитализаций и тяжелобольных пациентов с Covid-19; в феврале украинцев начнут прививать от коронавируса; последние сводки с фронта; Европейский суд по правам человека рассмотрит по существу жалобу Украины против России.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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