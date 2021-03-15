Факты ICTV — Выпуск 8:45 (15.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина остается среди мировых лидеров по инфицированием Covid. За сутки имеем 7 тыс. новых случаев; на фронте ранен один военный. Российские наемники 13 раз целились по нашим позициям; покупая что-то онлайн, стоит быть осторожным. С ростом интернет-продаж, взлетела и активность мошенников.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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