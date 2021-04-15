Факты ICTV — Выпуск 8:45 (15.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ЦРУ не исключает новых военных вторжений России в Украину; Полтавская область вошла в красную зону карантина; Меркель и Байден призвали Путина отвести войска от украинской границы; аэропорт Ужгорода возобновит работу с 1 июня; Джо Байден официально объявил о выводе войск из Афганистана.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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