Факты ICTV — Выпуск 8:45 (15.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Одессе представители чеченской общины праздновали свадьбу со стрельбой из автомата и дрифтом; российские оккупанты 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ; на Харьковщине испортились 9 тыс. доз вакцин Pfizer; бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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