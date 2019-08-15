Факты ICTV – Выпуск 8:45 (15.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: перемирие на Донбассе не достигнуто; сегодня станет известно, сколько и какие комитеты будут в новой Верховной Раде; кишечная палочка и грязь никого не пугают – одесские пляжи переполнены отдыхающими.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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