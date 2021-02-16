Факты ICTV — Выпуск 8:45 (16.02.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в регионах резко возрастает количество больных коронавирусом; чиновники определялись, как дальше бороться с врагом; за несколько недель в Одессе обвалились два дома и этот процесс, похоже, не остановить; самолет с украинскими туристами, которые застряли на Занзибаре, уже в пути в Киев.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.
2021-02-16
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