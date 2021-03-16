Факты ICTV — Выпуск 8:45 (16.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почти 10 тыс. новых больных ковидом в Украине. В то же время в Харьковской области критическая ситуация, не хватает кислорода и мест для больных; жесткий локдаун в Украине введут, когда больше половины областей станут красными; 10 обстрелов за сутки — российские наемники держат напряжение на фронте; на Львовщине разрушается жемчужина средневековой архитектуры. Сейчас замок люди восстанавливают своими силами.

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