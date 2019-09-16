Факты ICTV – Выпуск 8:45 (16.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 16 обстрелов за сутки и один раненный украинский воин; цены на нефть резко взлетели, из-за удара по Саудовских НПЗ; в Украине дефицит инсулина; 2 года от смертельного пожара в лагере Виктория.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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