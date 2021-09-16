Факты ICTV — Выпуск 8:45 (16.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагическая ночь в Карпатах: во время похода по горам погибли два человека и еще четверо в больнице; снова растет количество больных на коронавирус. На сейчас уже более 5 700 случаев; за тепло в квартирах в этом сезоне придется платить больше. Украинцы уже размышляют, на чем экономить, чтобы оплатить зимние тарифы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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