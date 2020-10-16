Факты ICTV — Выпуск 8:45 (16.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на коронавирусной карте Украина все больше в красных зонах; в Одессе разоблачили хорошо отлаженную преступную схему подкупа избирателей; российские наемники на передовой активно применяют гранатометы; сегодня в столице СБУ, Нацгвардия, Нацполиция и чрезвычайники проведут масштабные учения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.