Факты ICTV – Выпуск 8:45 (16.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сдать опасные лампочки или батарейки в Украине практически невозможно; в Киеве открыли уникальный проект – выставку фотографий Софии Яблонской; сегодня сборные Украины и Словакии сойдутся в поединке.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 11:08



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