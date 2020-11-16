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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (16.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: второй тур местных выборов. Как выбирали мэров Одесса, Херсон, Луцк; новые цифры коронавируса и локдаун выходного дня. Как ловили нарушителей карантина; они вынуждены покидать профессию. Куда едут украинские медики; полностью натуральная, качественная и недорогая. Такой может быть украинская косметика.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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