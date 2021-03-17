Факты ICTV — Выпуск 8:45 (17.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 11 тыс. новых больных Covid, а смертность этой весенней волны уже превысила цифры прошлой осени; на Донбассе один наш военный ранен, а российские боевики очевидно, готовятся к агрессивным действиям — проводят танковые учения; выплата больничных под угрозой, из-за обилия больных, фонд не может вовремя все финансировать; США готовят новые санкции против России за вмешательство в выборы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10

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