Факты ICTV — Выпуск 8:45 (17.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ежедневно растет количество новых больных Covid. На Киевщине с понедельника закрывать школы; российские боевики бьют по мирным городам; земельный беспредел на Николаевщине — тамошних фермеров уже несколько лет обворовывают, но никто тем не интересуется; старт выборов в российской Госдуме.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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