Факты ICTV — Выпуск 8:45 (17.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: карантин выходного дня — польза или вред и сможет ли Парламент его сегодня отменить; на улице минус, а батареи холодные. Почему на Харьковщине тысячи людей до сих пор без тепла в домах; заразился на работе — не докажешь. Почему медикам, которые подхватили Covid-19 надо пройти семь кругов ада, чтобы получить компенсацию.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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