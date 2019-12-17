Факты ICTV – Выпуск 8:45 (17.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: один украинский защитник ранен. Пять вражеских атак в сутки; с нового года за не растаможенные евробляхи – штраф. Под парламентом митинг. Чего хотят владельцы евроблях; Газ, ВВП, кредиты и земля. Правительство про наши экономические перспективы. Премьер был гостем программы Свобода слова.

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