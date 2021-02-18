Факты ICTV — Выпуск 8:45 (18.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Прикарпатье и Буковине вводят красную зону; в Украине за сутки добавилось более 6 тыс. новых больных коронавирусом; на передовой снова обстрелы, а Украина прекратит консультации в Трехсторонний контактной группе, если они не будут иметь практического смысла; завод-гигант Большевик этого года продадут с аукциона.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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