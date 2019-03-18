Факты ICTV – Выпуск 8:45 (18.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагические новости с передовой – погиб украинский боец; черная дыра Крыма для России: за 5 лет, из-за санкций Кремль потерял уже 150 млрд долларов; знать, чтобы не быть обманутым: Факты расскажут о современных технологиях фальсификации избирательного процесса.

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