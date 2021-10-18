Факты ICTV — Выпуск 8:45 (18.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: четыре области с сегодняшнего дня в красной зоне и Львов усиливает ограничения. За прошедшие сутки в Украине 9,5 тыс. новых больных; как Барселоне удалось навести порядок на дорогах; хотите собаку — хорошо подумайте. Потому что ваша жизнь изменится навсегда. Что надо знать перед тем, как завести четвероногого друга.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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