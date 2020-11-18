Факты ICTV — Выпуск 8:45 (18.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: оборудование старое, кислорода дефицит, а врачи на вес золота. Впечатляющая история Раздельнянской районной больницы; прибыльная и престижная. Плюсы и минусы работы комбайнером; зима пришла — готовь шины. Есть ли ажиотаж на СТО и сколько в этом году стоит переобуть авто.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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