Факты ICTV – Выпуск 8:45 (19.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой возросло количество обстрелов – российские наемники 22 раза целились по нашим позициям; холодный душ для России – Совет Безопасности ООН осуждает россиян за активизацию действий боевиков в Донбассе; количество погибших от коронавируса уже превысило 2 тыс. В то же время, растет число зараженных людей за пределами Китая; тысячи художников в Украине остались без зарплат – четыре мощные академии с 1 января не получили ни копейки из бюджета.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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