Факты ICTV – Выпуск 8:45 (19.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: снова имеем потери на передовой, враг активно бьет из тяжелого вооружения; возвращение территорий, реформа силового блока и остановка трудовой миграции – в Свободе слова кандидата в президенты делились планами развития страны; 170 млн евро – правительство Франции считает убытки от желтых желетов и усиливает меры безопасности.

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