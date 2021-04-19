Факты ICTV — Выпуск 8:45 (19.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новый выток российской агрессии обсудит сегодня Совет ЕС. А Папа Римский призвал молиться за жителей Донбасса; кто устроил стихийную свалку просто в окрестностях Черкасского села, и как убрать незаконный полигон; 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС. Факты начинают серию репортажей — об одной из величайших трагедий человечества; на Харьковщине испытывают новую версию трактора Т-160. Чем он лучше предшественника и готовы ли покупать машину отечественные фермеры.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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