Факты ICTV – Выпуск 8:45 (19.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: утром боевики уже трижды атаковали наши позиции; следственная группа сегодня объявит новые данные расследования катастрофы Малазийского боинга; как двое украинцев создали один из самых популярных сайтов поиска работы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45

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