Факты ICTV – Выпуск 8:45 (2.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 2.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте погиб украинский воин, боевики обстреляли 15 населенных пунктов; очередная просьба и без результата – Путин в очередной раз отказался помиловать украинского политзаключенного Олега Сенцова; при Украине было лучше, а люди забыли, как доллар выглядит – репортаж из Крыма.

Опубликовано Ноябрь, 02 в 11:01



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