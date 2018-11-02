Факты ICTV – Выпуск 8:45 (2.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 2.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте погиб украинский воин, боевики обстреляли 15 населенных пунктов; очередная просьба и без результата – Путин в очередной раз отказался помиловать украинского политзаключенного Олега Сенцова; при Украине было лучше, а люди забыли, как доллар выглядит – репортаж из Крыма.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-02
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