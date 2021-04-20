Факты ICTV — Выпуск 8:45 (20.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагедия в Черкассах, девятиклассник получил ранение во время занятий по стрельбе; реальная угроза или игра мышцами. Чего добивается Кремль и действенный ли Минский формат для разрешения конфликта на Донбассе; почти 9 тыс. больных Covid-19 за сутки. Будут ли усиливать карантин на Пасху и майские праздники; бесконтактная доставка продуктов. В Сингапуре заработали роботы-курьеры.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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