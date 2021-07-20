Факты ICTV — Выпуск 8:45 (20.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 598 новых больных коронавирус; по Европе активно распространяется штамм Дельта и некоторые страны усилят ограничения; пять лет по резонансному убийству Павла Шеремета; в Европе возросло число погибших в результате смертоносного наводнения, которое накрыло сразу несколько стран после обильных ливней; восстановление волынских лесов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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