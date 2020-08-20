Факты ICTV — Выпуск 8:45 (20.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина уже на 15 месте в мире по темпам распространения коронавируса, бьют неутешительные рекорды Харьковщина и Ужгород; оппозиционный координационный совет озвучил требования к Лукашенко — новые выборе и свободу политзаключенным; в Житомире состоялся международный фестиваль искусств Песенный спас.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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