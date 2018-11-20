Факты ICTV – Выпуск 8:45 (20.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: затруднено движение и поваленные деревья. Штормовой ветер в Одессе, снегопад и метель в Днепре; трое раненых украинских военных. Последние сводки с фронта в прямом включении; надо 150 млн. – а выделяли 9. Почему два года не финансировали государственную программу по установке слуховых имплантов украинским детям.

Опубликовано Ноябрь, 20 в 10:35



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