Факты ICTV — Выпуск 8:45 (20.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине снова рекорд, более 14 тыс. новых больных; нарушают и водители, и пешеходы. В Черкассах факты отправились в рейд, чтобы проверить, пропускают ли люди машины скорой; разрыли и украли. Полиция до сих пор ищет черных археологов, которые изуродовали скифский курган на Николаевщине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.