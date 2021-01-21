Факты ICTV — Выпуск 8:45 (21.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первые шаги Джо Байдена — президент США возвращает страну к ВОЗ и будет звонить союзникам; в МИД и контактной группе критикуют инициативу Москвы передать девяти неизвестных заложников Виктору Медведчуку; на Харьковщине у селян отобрали землю — жертвами мошенников стали около 100 человек в нескольких населенных пунктах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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