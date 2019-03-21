Факты ICTV – Выпуск 8:45 (21.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: наша борьба их вдохновляет: ЕС и страны Большой семерки заявили о непоколебимой поддержке Украины; с сегодняшнего дня полиция переходит на предвыборный усиленный режим несения службы; стремительное развитие украинского кино – очередная новинка выходит на экраны – музыкальный экшн Давай танцуй.

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