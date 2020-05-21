Факты ICTV — Выпуск 8:45 (21.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: обострение на фронте, один наш защитник погиб и трое тяжело ранены; 13 областей Украины готовы ко второму этапу ослабления карантина; пляжном сезоне в Украине быть, в Минздраве говорят, что купаться в море и реках безопасно; природные нерестилища Украины в дефиците, государственных рыбхозов почти не осталось, а браконьеры орудуют на полную.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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