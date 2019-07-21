Факты ICTV – Выпуск 8:45 (21.07.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинцы досрочно выбирают Верховную Раду 9-го созыва; в 01:00 по Киевскому времени в Канберре, в Австралии начал работать первый избирательный участок; на одном из участков в Донецкой области выборы уже завершились так и не начавшись.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2019-07-21
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