Факты ICTV — Выпуск 8:45 (21.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые подробности аварии на Ровноазоте, людей просят не паниковать; Украина в ближайшее время может накрыть новая волна эпидемии коронавируса; Соединенные Штаты и Германия могут объявить о соглашении по российскому газопроводу Северный поток-2; ремонт Майдана Независимости; озеро молодости на Ровенщине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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