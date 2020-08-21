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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (21.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Харьков и два района области переходят в оранжевую зону, там усиливают карантин; 13-й день протестов в Беларуси, против координационного совета оппозиции возбудили уголовное дело; российские врачи не разрешают перевезти Навального в Германию; Скандал в столичных Жулянах, там дома строят без документов и с нарушением строительных норм.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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