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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 8:45 (21.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: с сертификатом вакцинации или отрицательным результатом теста. В Украине заработали новые правила межобластных поездок; энергосберегающий Луцк. Как за четыре года город полностью реконструировал три десятка школ и садиков. И теперь экономит; осторожно — бешенство. Как в Украине борются с этой смертельной болезнью и достаточно ли у нас вакцин.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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