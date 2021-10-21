Факты ICTV — Выпуск 8:45 (21.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: с сертификатом вакцинации или отрицательным результатом теста. В Украине заработали новые правила межобластных поездок; энергосберегающий Луцк. Как за четыре года город полностью реконструировал три десятка школ и садиков. И теперь экономит; осторожно — бешенство. Как в Украине борются с этой смертельной болезнью и достаточно ли у нас вакцин.

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