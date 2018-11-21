Факты ICTV – Выпуск 8:45 (21.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Востоке потери среди оккупантов. Последние сводки с передовой в прямом включении; в Украине отмечают День Свободы и Достоинства. Главные торжества на Майдане Независимости; школа – в которую дети идут с радостью, а учителя выстраиваются в очередь – чтобы работать. Мы покажем вам учебное заведение будущего, который работает в обычном украинском селе.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-21
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