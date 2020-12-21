Факты ICTV — Выпуск 8:45 (21.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Европа настороженна из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании; за время пандемии в мире заразились уже более 77 млн человек; традиционная акция протеста против режима Александра Лукашенко прошла накануне в Беларуси; в Черкасской области двое подростков пострадали в результате игры на железной дороге.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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