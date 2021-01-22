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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российский снайпер на Донбассе прицельно застрелил украинского солдата; в Харькове задержали трех человек, причастных к пожару в нелегальном пансионате для пожилых людей; Украина отмечает День Соборности; руководители Евросоюза обсудили новые шаги противодействия коронавирусу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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