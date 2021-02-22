Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: медицинский коллапс на Прикарпатье, мест для больных нет. В области развернули карантинные посты; ко всем бедам еще и война за власть. Как живет село Здоровка Киевской области, где деньги исчезают, как в бермудском треугольнике — а инфраструктуры нет; за два ножевых ранения — лишь хулиганство. В России задержали мужчину, который напал на украинском пограничника; последние сводки с фронта; американский Техас в плену непогоды; обзор соцсетей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.