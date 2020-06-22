Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом, а в мире количество инфицированных приблизилась к 9 млн человек; уже трое погибших и судьба еще трех неизвестна — последние подробности взрыва в столичной многоэтажке; в Харькове в чернобыльцев отбирают больницу для лечения больных коронавирусом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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