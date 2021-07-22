Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: США и Германия заявили официально, что Северный поток-2 достроят; штамм Дельта активно распространяется в Европе и стремительно растет количество больных в Украине; в Одессе затоплены десятки улиц, а часть города ночь провела в темноте; коренные народы официально получили статус в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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