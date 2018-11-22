Факты ICTV – Выпуск 8:45 (22.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: к позициям врага – каких-то сто метров. Спецрепортаж из Авдеевской промки; их заказывают иностранцы, а свое государство не интересуется. О военных изобретениях отечественных разработчиков; купили квартиры – а они заставлены в банке. Очередная жилищная афера и как не стать ее жертвой.

Опубликовано Ноябрь, 22 в 10:17



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