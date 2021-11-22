Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.11.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 11 тыс. школ Украины возвращаются в очное обучение, а коронавирус тем временем забирает жизни людей; из-за активизации обстрелов населенных пунктов люди десятками покидают свои дома на Донбассе; через Северный поток-2 десятки тысяч человек могут остаться без газа; предрождественская трагедия в штате Висконсин.
Смотрите также выпуск фактов ICTV за 12:45.
2021-11-22
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