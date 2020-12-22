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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина не будет прекращать авиасообщение с Великобританией из-за мутировавшего штамма коронавируса; российские наемники держат напряжение на Донбассе, а уже через два дня домой вернется еще один узник Кремля; наши дипломаты отмечают профессиональный праздник; благотворительные организации и супермаркеты Львова создали социальный проект и уже более года кормят нуждающихся города.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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