Факты ICTV — Выпуск 8:45 (23.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагическая сутки на фронте, трое бойцов погибли в пожаре, еще один — от рук российских оккупантов; вакцина от Covid должна прибыть уже сегодня; во Львове снег с домов сходит вместе с фасадами. Кто должен заботиться о безопасности жителей и что делать, если вы или ваше имущество пострадали; Clubhouse в тренде. Расскажем все о новой социальной сети, которая захватила мир.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.